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29 Kasım 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 09:30:00

AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Özcan'ı vatandaşlar karşıladı

Kaynak: DHA

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İYİ Parti'den 24 Kasım'da AK Parti'ye geçen Aydın'ın Nazilli ilçesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara'daki 4 günlük temaslarının ardından döndüğü ilçede, belediye önünde kalabalık topluluk tarafından karşılandı.

İYİ Parti'den 24 Kasım'da AK Parti'ye geçen Aydın'ın Nazilli ilçesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara'daki 4 günlük temaslarının ardından bugün döndüğü ilçede, belediye önünde kalabalık topluluk tarafından karşılandı. Başkan Özcan, "Nazilli'ye hizmet yağacak, Nazilli özlediği hizmete kavuşacak" dedi.

2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Seçilen Kürşat Engin Özcan, 24 Kasım tarihinde partisinden istifa etti. AK Parti'ye geçen Özcan'a, AK Parti Grup Toplantısı'nda rozetini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Kürşat Engin Özcan, 4 günlük Ankara temaslarından sonra bugün ilçeye döndü. Belediye Başkanlık makamına AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve partililerle birlikte giden Özcan'ı, belediye önünde çok sayıda vatandaş karşıladı. Belediye Binası'na ise Recep Tayyip Erdoğan portresi asıldı.

'NAZİLLİ'YE DESTEK İÇİN SÖZ ALDIM'

Özcan, burada vatandaşlara yaptığı konuşmasında, "Ankara'da tüm destekleri vereceklerine dair söz aldım. Nazilli'de yapılacak bütün projeleri destekleyecekler. Gerekli yazışmalar tamamlanınca Nazilli halkıyla paylaşacağız. Nazilli, özlediği hizmete kavuşacak. Rastgele bir söylemden ziyade planlamayla yürüyeceğiz. İvedi olarak nelerin yapılabileceği, bakanlıklarımızın imkanlarının ne olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdiden bunları söyleyip sürprizi kaçırmak istemiyorum. Nazilli'ye yatırımlar gelecek. Nazilli hizmete aç. Önümüzdeki süreçte aşama aşama çalışmaları hayata geçirileceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda her türlü desteği vermektedir. Her türlü iş gerekli teknik değerlendirme yapıldıktan sonra milletvekillerimizin desteğiyle hayata geçirilecektir. Devletimizin neler yaptığını ülkemizi gezdiğimizde görüyoruz. Devletimiz, en güzel işleri yapacaktır" dedi.

Nazilli'nin il olması konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini de belirten Özcan, "Bu önemli konu Cumhurbaşkanımızın ukdesindedir. Haddimi bilirim. Kendisi en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

Etiketler : AK Parti Nazilli Belediye Başkanı Özcan Kürşat Engin Özcan Ankara
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