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18 Nisan 2023 Salı 20:40:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 20:40:00

İYİ Parti'de şaibe iddiası... Liste krizi derinleşiyor

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İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili adayı olan Ömer İbrahim Sayın'ın adaylıktan çekilmesinin ardından adaylar arasında liste krizi yaşandı. Temayülde 578 oy alan ve Sayın'ın yerine aday gösterilmeyi bekleyen Nalan Eren Benakay, YSK'nın açıkladığı geçici aday listesinde 2. sıradaki Bülent Öndeş isminin yer almasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Benakay, "Temayülde bizden yedi sıra altta yer alan ilkokul mezunu, adını hiç duymadığımız ve kendisinin paralı bir iş insanı olduğu söylenen aday öne geçirildi. İl Başkanlığı'nın isteği ve önerisi ile Genel Merkez tarafından 4. sıra milletvekili adayı oldu. Bu konuda İl Yönetimi'nden olası şaibeleri ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Eskişehir milletvekili aday adayı olan Nalan Eren Benakay, açıklanan aday listesinde 4'ncü sırada yer alan Ömer İbrahim Sayın'ın adaylıktan çekilmesinin ardından YSK'nın açıkladığı geçici aday listesinde 2. sırada Bülent Öndeş isminin yer almasını eleştirerek, "Temayülde bizden yedi sıra altta yer alan, ilkokul mezunu, adını hiç duymadığımız ve kendisinin paralı bir iş insanı olduğu söylenen aday adayı öne geçirildi" dedi.

Millet İttifakı'nda yer alan, kendi logosuyla ve listesiyle seçime giren İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleri için milletvekili aday listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan listeye göre, İYİ Parti Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu liste başı olurken, Özlem Ayrancı Nebioğlu 2 sırada, Melih Aydın 3. sırada, Ömer İbrahim Sayın 4. sırada, Hakan Kaymak 5. sırada ve Yağmur Gürsöğüt 6. sırada yer aldı. 4. sıra milletvekili adayı olarak ismi açıklanan Ömer İbrahim Sayın adaylıktan çekilince yerine temayülde 286 oy alan Bülent Öndeş ismi yer aldı.

"İL YÖNETİMİ'NDEN OLASI ŞAİBELERİ VE TEREDDÜTLERİ ORTADAN KALDIRACAK BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Temayülde 578 üyenin oyunu alan ve 4. sıra milletvekili adayı olarak isminin açıklanması bekleyen Nalan Eren Benakay, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi. Benakay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir İYİ Parti İl Yönetimi, Genel Merkezin kararı ile 2 Nisan 2023'de milletvekili adaylarının tespiti için temayül yoklaması yaptı. Demokrasi göstergesi ve taban siyaseti dedikleri temayül sonucunda ortaya çıkan sıralamanın aynen uygulanması İl Yönetimince büyük bir sevinçle karşılandı. Sayın İl Başkanı basın açıklamalarında, Genel Merkezin temayüle uyarak Türkiye'de demokrasi dersi verdiğini her fırsatta beyan etmiştir. Temayülde 4. sırada yer alan milletvekili adayı adaylıktan çekildi. Temayül gereği 7. sıradaki adayın gelmesi gerekirdi. Çünkü Eskişehir'de temayülden kesinlikle ödün verilmemiştir. Liyakat, sadakat, bilgi, birikim ve beş yıldan fazla il yönetiminin her kademesinde aralıksız hizmet etmiş, geçmişi geleceğine kefil olacak olan ve üyenin yakından tanıdığı Nalan Eren Benakay vardı. Hal böyleyken yapılan bütün görüşmelerde gerekenin de böyle olacağı şahsıma söylenmiştir. Sonuç temayülde bizden yedi sıra altta yer alan ilkokul mezunu, adını hiç duymadığımız ve kendisinin paralı bir iş insanı olduğu söylenen aday öne geçirildi. İl Başkanlığı'nın isteği ve önerisi ile Genel Merkez tarafından 4. sıra milletvekili adayı oldu. Bu konuda İl Yönetimi'nden olası şaibeleri ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir açıklama bekliyoruz. Takdiri sizlere ve İYİ Parti kamuoyuna bırakıyorum."

Etiketler : iyi parti liste kriz chp altılı masa eskişehir
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