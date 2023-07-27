İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz ay gerçekleşen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda parti içi muhaliflere yönelik zehir zemberek ifadeler kullanmıştı.

Akşener partisinin kurultayında muhalifleri yerden yere vurmuştu: Saygısızlar ne istiyorsunuz?

Akşener konuşmasında "Bundan sonra parti içinde şımarıklık, saygısızlık bitmiştir" diyerek şunları söylemişti:

"Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulaşamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.

Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım."

İHRACI İSTENEN ETHEM BAYKAL: ELİMİZDE BELGELER VAR

Akşener'in sert açıklamalarına sahne olan kurultayın ardından Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın partiden ihracı istendi. Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ensonhaber yayınına katılan Baykal, ellerinde önemli belgeler olduğunu açıkladı.

"BAZILARINA KELEPÇE TAKTIĞIMIZ GÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Baykal'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Kurultayda 'defolun, kahrolun' demiş aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bu noktaya gelmişiz partinin içerisinde çoğalacağımız yerine küçülme yoluna gitmişiz. Bizim de yakaladığımız elimizde belgeler var. Bazılarına kelepçe taktığımız günü göreceğiz.

Elimizdeki atom bombası niteliğindeki bilgileri sürecin en sonunda kullanacağız. O zaman teslim olacak. Partiyi bıraktığı, gittiği günler olacak o dediğim şahısların."

Baykal, "Akşener buna dahil mi?" sorusuna "Onu bilmiyorum savcılık bilir" diye yanıt verdi.

Ethem Baykal, sözlerinin devamında ise "Bizim partimizi başarısızlığa götüren birincisi lider eksikliği, ikincisi FETÖ sızıntıları, üçüncüsü HDP ile işbirliğidir ve en sonunda da kara parayla partide iş görmektir." ifadelerini kullandı.