İYİ Parti'de manşetten CHP isyanı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve partinin yayın organı Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik, CHP'li büyükşehir belediyelerinin ittifak oylarıyla seçildiklerini ancak icraatlarında İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarının yok sayıldığını söyleyerek duruma isyan etti. Gazetesi, haberi sürmanşetten duyurdu. Kendisini telefonla aradım "Açıklamamın sonuna kadar arkasındayım" dedi. Konuştuğum İYİ Partili kaynaklar da Çelik'in söylediklerini teyit etti.

'DESTEK VERMEYİZ' UYARISI

Çelik gazetede yer alan sözlerini, önceki gün sosyal medya hesabından şöyle paylaşmıştı:

"2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez. Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."

İYİ PARTİ OY DEPOSU DEĞİL

İYİ Partili Çelik, telefonda, "Sözlerimin arkasındayım" derken, meramını net bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "İlave birşey söylememe gerek yok" diye konuştu. Çelik, aynı zamanda bir işadamı ve kişisel rahatsızlıkları olabilirdi. Bu yüzden çıkışının 'kişisel' olup olmadığını İYİ Partili kaynaklarımdan sorguladım. Yaptığım görüşmeler, Çelik'in görüşlerinin İYİ Parti'de de yaygın olduğunu ortaya koydu. Konuştuğum kaynaklar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarının İYİ Parti teşkilatlarıyla hiçbir görüş alışverişinde bulunmadığını, görmezden geldiklerini anlattı. Bir kaynağım, "İYİ Parti'yi seçilebilmek için oy deposu olarak görüyorlar. Ancak bırakın projeleri, belediyeye sözleşmeli işçi alırken bile bize sormuyorlar" dedi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray da Eylül 2021'de CHP'yi uyarmış, "Önümüzde başkanlık seçimi var. Kimse şimdiden küçük hesaplar yapmasın" demişti.

ÜST YÖNETİMLERE DE İLETİLDİ

Kaynaklarım, İYİ Parti üst yönetiminin, CHP'li muhataplarını arayarak CHP'li belediye başkanlarının tutumundan şikayet ettiğini, konunun bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletildiğini, ancak bir sonuç alınamadığını da aktardılar.

Çelik'in gazetesinin sürmanşetinden isyan etmesinin arkasında da bu 'dikkate alınmama' yatıyor.