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22 Ocak 2024 Pazartesi 17:28:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 17:28:00

İyi Parti'de kriz devam ediyor... Belediye başkan adaylığından çekildi: "Parti içi yaşanan sıkıntılar aşılamayacak boyutta"

Kaynak: AA

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İyi Parti Honaz Belediye Başkan adayı Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul ettiğini vurgulayan Kiraz, "Gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum." dedi.

Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Honaz'a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul ettiğini vurgulayan Kiraz, "Gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılamayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : belediye başkanı adayı iyiparti sıkıntılar
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