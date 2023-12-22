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'İP'ler iyice koptu! TBMM'de 38 vekile düştüler
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22 Aralık 2023 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 08:38:00

İYİ Parti'de kan kaybı durmuyor! 'İP'ler iyice koptu! TBMM'de 38 vekile düştüler

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Meral Akşener'in ‘korkaklar' sözüyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alması bir vekile mal oldu. Bir dönem Yavaş'ın özel kalemi olan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İP'ten istifa etti, partinin vekil sayısı 38'e indi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İyi Parti üst yönetiminde 'kuruluş ayarlarına' dönme fikri ağır bastı, ittifak siyasetine karşı çıkıldı. Parti yönetimiyle uzlaşamayan İP'liler tek tek istifa etmeye başladı. Dün de İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Arslan istifa açıklamasında, "Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Akşener'in Uşak'taki açıklamalarının ardından istifaya kanaat getirdim. Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir" dedi. Uzun süre ABB Başkanı'nın özel kalem müdürlüğünü yapan Arslan, istifa gerekçesinde Ankara'da Yavaş'ın desteklenmemesini göstererek TBMM üyeliğini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini duyurdu.

'KORKAKLAR' DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almış, "Millet istiyor diye bunları masaya götürdüm. İkisi de korktu kabul etmedi" demişti. Yavaş ise "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, ille benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi" diye yanıt vermişti

İYİ Parti'den 5 milletvekili istifa ederden 1 milletvekili ise ihraç edildi. İstifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu ise bağımsız durumda. Arslan'ın istifasının ardından İP'in 44 olan milletvekili sayısı 38'a düştü.

4 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İP'in Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Etiketler : iyi parti meral akşener mansur yavaş yüksel arslan istifa
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