İYİ Parti'de isyan bayrağı... "Yeni Genel Başkanla yol alacağız"

Seçim yenilgisi sonrası partisinde topun ağzına konulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiler sürüyor.

Parti teşkilatlarında istifalar hızlanırken, Meral Akşener'e tepkiler de gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal yayınladığı açıklamada, 'Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu duyurdu.

Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." sözlerini kullandı.

CHP'NİN ARDINDAN İYİ PARTİ'DE DE KAOS

Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta seçimi açık ara farkla kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti kendi içlerinde koltuk savaşına tutuştu. CHP ile ittifak nedeniyle seçim yenilgisinin faturası partide Akşener'e kesildi. 24-25 Haziran'da Kurultay'a gitme kararı alan İYİ Parti'de de Akşener karşıtı isimler çalışmalarına hız verdi.

"ORTAK AKIL PLATFORMU KURULDU"

Akşener'e karşı taleplerini ileten muhalifler, 'Ortak Akıl Platformu' adı altında bir de bildiri yayınladı. Yİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal bildiriyi paylaştı. , Baykal, yeni bir Genel Başkan adayı ve kadro vurgusunda bulundu.

Baykan, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." açıklamasında bulundu

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN TASVİYESİ DURDURUMALIDIR"

Yayınlanan platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu dikkat çekti. Bildiride, "Uzun süredir İYİ Parti'nin milliyetçi çizgiden uzaklaştığı belirtiliyor, ülkücü isimlerin tasfiye edildiği bildiriliyordu. Ortak Akıl Platformu metninde de bu ifadeler yer aldı, Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.

"BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"

Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği vurgulandı ve "Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

"YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR"

Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." denildi.