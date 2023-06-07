VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Bakan Şimşek, ‘acil önceliğimiz' diyerek duyurdu... "Engellerin üstesinden geleceğiz"
Afrika Barış Misyonu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı girişimi
NATO-Ukrayna Komisyonu Kahovka Barajı için toplanacak
07 Haziran 2023 Çarşamba 17:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 17:38:00

İYİ Parti'de isyan bayrağı... "Yeni Genel Başkanla yol alacağız"

ABONE OL

Seçimlerde yaşanan hezimetten sonra İYİ Parti'de de isyan bayrakları çekildi. Genel Başkan Meral Akşener'in yenilgiden sorumlu tutulmasından dolayı parti içinde karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, parti içinde 'Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu açıkladı. Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." diye konuştu.

Seçim yenilgisi sonrası partisinde topun ağzına konulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiler sürüyor.

Parti teşkilatlarında istifalar hızlanırken, Meral Akşener'e tepkiler de gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal yayınladığı açıklamada, 'Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu duyurdu.

Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." sözlerini kullandı.

CHP'NİN ARDINDAN İYİ PARTİ'DE DE KAOS

Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta seçimi açık ara farkla kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti kendi içlerinde koltuk savaşına tutuştu. CHP ile ittifak nedeniyle seçim yenilgisinin faturası partide Akşener'e kesildi. 24-25 Haziran'da Kurultay'a gitme kararı alan İYİ Parti'de de Akşener karşıtı isimler çalışmalarına hız verdi.

"ORTAK AKIL PLATFORMU KURULDU"

Akşener'e karşı taleplerini ileten muhalifler, 'Ortak Akıl Platformu' adı altında bir de bildiri yayınladı. Yİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal bildiriyi paylaştı. , Baykal, yeni bir Genel Başkan adayı ve kadro vurgusunda bulundu.

Baykan, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." açıklamasında bulundu

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN TASVİYESİ DURDURUMALIDIR"

Yayınlanan platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu dikkat çekti. Bildiride, "Uzun süredir İYİ Parti'nin milliyetçi çizgiden uzaklaştığı belirtiliyor, ülkücü isimlerin tasfiye edildiği bildiriliyordu. Ortak Akıl Platformu metninde de bu ifadeler yer aldı, Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.

"BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"

Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği vurgulandı ve "Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

"YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR"

Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." denildi.

Etiketler : iyi parti bildiri meral akşener
Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı

Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Festival açılışı Ceceli'den

Festival açılışı Ceceli'den
Alanya Hadise'si

Alanya Hadise'si
Baba acısı

Baba acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX