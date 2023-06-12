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İYİ Parti'de istifalar kesilmiyor..."Para, emeğe tercih edildi"
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12 Haziran 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 17:30:00

İYİ Parti'de istifalar kesilmiyor..."Para, emeğe tercih edildi"

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Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük." ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK HAMLELER İDDİALARIMIZI AKAMETE UĞRATTI"

Küçükali, istifasını duyurduğu açıklamada, "Sadakatin yerine liyakati, dar ekipçilik yerine toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı, seçmenin bir kısmı yerine milletin tümüne hizmet etmeyi kendimize yol olarak belirlemiştik. Ülkemizin kuruluş ilkelerine bağlı, milli ülkülerden taviz vermeyen, yüzyılların birikimi demokratik değerlere bağlı, kalkınmacı, toplumcu değerler bütünü çerçevesinde büyük Türkiye idealine tereddütsüz bir yürüyüşe çıkmıştık." diyen Küçükali, "Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : İYİ PARTİ İSTİFA Emine Küçükali MERAL AKŞENER
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