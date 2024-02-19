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19 Şubat 2024 Pazartesi 16:10:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 16:10:00

İYİ Parti'de istifa rüzgarı sürüyor

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İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Etiketler : iyi parti istifa suat sarı istanbul
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