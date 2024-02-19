19 Şubat 2024 Pazartesi 16:10:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 16:10:00
İYİ Parti'de istifa rüzgarı sürüyor
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
- Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
- Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
- Kardeş ülkeden Türkiye övgüsü: Dünya çapında söz sahibi
- İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO'ya konuk oluyor
- İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi: İstanbul'un kaybedecek 1 saniyesi yok
- Horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin lira ceza verildi