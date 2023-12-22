İyi Parti'de istifa furyası: Bir il başkanı daha...
İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
İyi Parti İl Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifasını yazılı açıklamayla duyuran Dündar, şunları kaydetti:
"Devletini, bayrağını, milletini seven duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin siyasi menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin yanında durmamız söz konusu olamaz."
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