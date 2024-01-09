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İYİ Parti'de istifa furyası: 6 kişi daha görevi bıraktı
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09 Ocak 2024 Salı 17:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 17:13:00

İYİ Parti'de istifa furyası: 6 kişi daha görevi bıraktı

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İYİ Parti'de genel seçimlerin ardından başlayan istifa dalgası giderek büyüyor. Son olarak İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi; Ali Deniz, Süleyman Arslan, Fatma Yaşar Arslan, Mehmet Günay, Şükriye Yıldırımlar ve Mustafa Eser, istifa kararını açıkladı. İstifa edenler adına açıklamayı yapan Ali Deniz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin parti içinde oluşan yönetim kriziyle ilgili eleştirilerinin 'şiirle, sözle, sazla' geçiştirildiğini ileri sürdü.

Etiketler : İYİ Parti İstifa dalgası Antalya İl
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