Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AHLAKSIZ, KURALSIZ, İLKESİZ KAZANMAKTANSA..."

Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.