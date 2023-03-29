Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

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29 Mart 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 14:22:00

Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması... "Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız"

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Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu istifa sürecine ilişkin, "Bugün benim için siyasi mücadelem içinde partim ve partimin siyasi olarak aidiyet duyduğu, mücadele ettiği bu pakt içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı" dedi. Ağıralioğlu sözlerini "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız." şeklinde sürdürdü.

Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AHLAKSIZ, KURALSIZ, İLKESİZ KAZANMAKTANSA..."

Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.

Etiketler : Yavuz Ağıralioğlu İYİ PARTİ İSTİFA

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