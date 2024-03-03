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İyi Parti'de istifa depremi sürüyor: 250 üyeden toplu istifa
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03 Mart 2024 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 18:11:00

İyi Parti'de istifa depremi sürüyor: 250 üyeden toplu istifa

Kaynak: AA

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Çanakkale'de, aralarında eski İyi Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye partiden istifa etti.

Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu.

Partinin emek verenleri olarak istifa ettiklerini açıklayan Demirbilek, "İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İyi Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz" dedi.

Etiketler : iyi parti istifa çanakkale
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