21 Aralık 2023 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 11:14:00
İYİ Parti'de istifa depremi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
- İYİ Parti'de istifa depremi
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