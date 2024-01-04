İYİ Parti'de İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere doğru gidilen yolda CHP ile ittifakı tamamen bitirmesi ve sonrasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a yönelik "korkaklar" söylemini tekrarlaması sonrası iki parti arasındaki ipler iyice koptu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun katıldığı canlı yayında CHP ile yaşanan süreci değerlendirdi.

"GENEL MERKEZİN KARARI DOĞRU"

Ben ilk başta işbirliği olması gerektiğini düşünüyordum ama kararımın yanlış olduğunu gördüm. Sahayı görünce genel merkezin verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm.

"İŞBİRLİĞİ YANLISI OLANLAR DA DÖNDÜ"

Biz de CHP gibi sahada taban ittifakı istiyoruz ama CHP'ye değil İYİ Parti'ye. Vatandaş kim daha iyi hizmet yaparsa ona oy verecektir. Parti içinde işbirliği yanlısı olan kişiler de vardı ancak sahayı gördükten sonra onlar da bu fikirlerinden döndü. Tabanda büyük bir sahiplenme var. Partiden artık başka kopuşlar beklemiyorum. Kazanamayacağına inanan ve aday gösterilmeyeceğine inananlar tabii ki istifa edebilir.

KEŞKE İMAMOĞLU'NA OY VERMESEYDİK DİYORLAR

İmamoğlu 2019 yılında seçildikten sonra teşkilat içinde "Keşke ona oy vermeseydik" diyenler vardı. Bugün bu sayı daha yoğun.

HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ

Biz hiç kimseyle ittifak yapmayacağız. CHP ile de Zafer Partisi'yle de ittifak yapmayacağız. Terörle arasına oy koyamamış kimseyle masaya oturmayız.

BIRAK BU İŞLERİ İBRAHİM

İbrahim Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin "Bırak bu işleri İbrahim" dedik. CHP ile 2019'da da ittifak yaptık. İttifakın ruhuna uygun davranmadılar. Genel başkanımızın ikamet ettiği ilçeyi bile bize bırakmadılar.

"TEKLİFLE BİLE GELİNMEMİŞ"

Bizi yanlarında yancı olarak tutmaya çalıştılar. Bizim aslında o zaman ittifakı bitirmemiz gerekiyordu. CHP'de genel başkan değişti ve Akşener'i ziyaret etti. Herkes sanıyor ki teklif var. Teklifle de gelinmemiş.

OYALAMA TAKTİKLERİYLE BİZİ YANCI OLARAK GÖRDÜLER

İbrahim Özkan bana "Süreci Özgür Özel değil İmamoğlu yönetiyor. Onunla da bir görüşelim" dedi. Biz CHP'nin kazanamadığı 25 ilçede aday çıkarmak istedik İstanbul'da. Bu görüşmeden Akşener'in haberi yoktu. Niyetlerini bilmek istedik. Samimi olmadıklarını gördük. Oyalama taktiklerini gördük. Kendilerini bize yancıları olarak gördüler. İmamoğlu ile ittifak konusunda bir daha konuşmayız.