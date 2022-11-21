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21 Kasım 2022 Pazartesi 10:52:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 10:52:00

İYİ Parti'de çatlak, CHP'de sessizlik!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, harekatı ‘değersizleştirmeye' çalışan, terörle mücadeleyi ‘hamaset' olarak niteleyen tweetler attı. Akşener ise ‘Askerimizin ayağına taş değmesin' dedi. CHP ile birlikte 6'lı masanın diğer üyeleri SP, Deva ve DP'den herhangi bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun açıklaması üzerinden Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray paylaşımında "ABD, 18 Kasım'da resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını" duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin" açıklaması yaptı

4 PARTİDEN SES YOK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, harekata destek vererek "Başarılar diliyorum" dedi. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden operasyonla ilgili yapılan destek açıklamalarına rağmen, CHP, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti sessizliğini korudu.

Etiketler : iyi parti chp türk silahlı kuvvetleri
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