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16 Aralık 2023 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 20:03:00

İYİ Parti'de büyük istifa! 12 bin kişi görevi bıraktı

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Son günlerde istifa haberleriyle gündemde düşmeyen İYİ Parti'de büyük bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifasının ardından İYİ Parti Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan 12 bin 800 kişi partiden istifa etti.

İYİ Parti'de sular durmazken, istifalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isim olan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifasının ardından Diyarbakır il teşkilatında deprem yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu'nun oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, parti teşkilatının tümünün istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Diyarbakır İl binasında açıklama yapan Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı: "1994 yılında DYP gençlik kolları başkanı olarak aktif siyasette başladığım tarihten bu güne kadar, babam ve siyasette ekol olan M. Salim Ensarioğlu'nun temiz siyaset anlayışını örnek alarak bu güne kadar merkez sağ konumlu siyasi hayatımı devam ettirdim. 2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum iyi parti Diyarbakır il başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını, milletini seven demokrat duruşumuz aşikârdır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi, kimselerinde yanında durmamız söz konusu olamaz. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12.800 üyeyle iyi partiden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Etiketler : İYİ PARTİ İSTİFA DİYARBAKIR
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