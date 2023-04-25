İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kaynak: Sabah
İYİ Parti (İP) İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan Meral Akşener'i üzecek bir itiraf daha geldi. Daha önce de partisinin barajın altında kaldığını itiraf eden İP'li Çıray, bu sefer de partideki büyük çöküşü madde madde sıraladı. İP'teki büyük çöküşe ilişkin Çıray, Meral Akşener'in masadan kalkması ve partideki liste krizi gibi 8 madde açıkladı.
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalıren İYİ Parti'nin son günlerde yaşadığı oy kaybı partililer tarafından da gündeme getiriliyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partide yaşanan çöküşü nedenleri ile birlikte dile getirdi.
BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ 8 MADDEDE SIRALADI
Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden erdiğini 8 maddede sıraladı. Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şöyle:
Afyon olayı
Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar
Ömer'in yolu
Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür
Masa süreçlerinin yönetilememesi
Asla masadan kalkmam deyip kalkmak
Derin güven kaybı
Liste felâketi
"OYLARIMIZ BARAJ ALTI" İTİRAFI
Aytun Çıray, 8 Nisan'da yaptığı paylaşımda İYİ Parti Milletvekili adaylığından çekildiğini belirtmiş ve "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.
ÖMER'İN YOLU
İYİ Parti, birbirlerine zıt fikir ve ideolojilere sahip siyasetçileri yan yana kullanarak Ömer'in Yolu isimli bir afiş hazırlamıştı. Afişte Fatih Sultan Mehmet'ten Atatürk'e, Alparslan Türkeş'ten Adnan Menderes'e kadar dikkat çeken isimlere yer verilmişti.
LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getiren şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Şehit yakını olduğunu belirten Bingöllü vatandaş "Türkkan bana bacını... diyerek küfür etti" demişti.
AKŞENER'İN MASAYI DEVİREN ÇIKIŞI
6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" sözleri ile masayı devirmişti. Akşener, bu sözlerinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi şartıyla masaya tekrar oturmuştu.
İYİ PARTİ'DE LİSTE KRİZİ
Milletvekili adaylığı listelerinin açıklanması ile birlikte İYİ Parti'de 'liste krizi' baş gösterdi. Partideki milletvekili adaylığı krizi istifa dalgası yarattı. İYİ Parti'nin önemli isimleri peş peşe istifa etti.
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