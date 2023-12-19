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İYİ Parti'de ayrılıklar zincirine bir isim daha katıldı: 'Kumpas' diyerek istifa etti
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19 Aralık 2023 Salı 21:19:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 21:19:00

İYİ Parti'de ayrılıklar zincirine bir isim daha katıldı: 'Kumpas' diyerek istifa etti

Kaynak: TRT Haber

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İYİ Parti son dönemde art arda gelen istifa açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. İyi Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan, "Şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim." diyerek istifa etti.

İyi Parti uzun süredir istifa açıklamalarıyla gündemde. Son olarak İyi Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan istifa etti.

İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı.

Son olarak İyi Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan istifa etti. Özarslan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

Etiketler : İYİ PARTİ İSTİFA Mesut Özarslan
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