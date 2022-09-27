HDP rotayı İP'e çevirdi! 'Randevusuz kahvaltıya giderim'

İYİ Parti ve HDP dostluğunu ifşa eden paylaşım! 'Randevusuz kahvaltıya giderim'
Kaynak: Yeni Şafak
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Yanındayız" mesajı paylaşan HDP'li Hasip Kaplan, şimdi de rotayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevirdi. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözünün ardından HDP'den bir kahvaltı çıkışı daha geldi.
HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.
"RANDEVU ALMADAN KAHVALTIYA GİDERİM"
Kaplan, Twitter'dan yaptığı açıklamada;
"Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Kaplan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Yanındayız" mesajı paylaşmıştı.
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