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İYİ Parti ve CHP arasında menfaat tartışması! Birbirilerine girdiler
18 Eylül 2023 Pazartesi 14:24:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 14:24:00

İYİ Parti ve CHP arasında menfaat tartışması! Koalisyon ortakları yine birbirine girdi

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14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyonda sular durulmuyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki bitmeyen kavgalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Partili Bilge Yılmaz koalisyon oraklarına yönelik, "Seçimi Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik" şeklinde sert bir çıkış yaptı. Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Seçimler bitti, ancak koalisyonda kavga bitmedi... 14 ve 28 Mayıs'tan önce 'Birleşerek kazanacağız' diyerek Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, birbirine girdi.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI ERİDİ, İTTİFAK SONA ERDİ!

Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti, yenilginin sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Birbiri ardına eleştiriler geldi. Gizli protokollerin ve vekil pazarlıklarının sürdüğü masada kavga bir gün bile eksilmedi. Son olarak Meral Akşener, yola ittifaksız devam edeceğini söyleyerek resti çekti.

İYİ PARTİ'DEN SEÇİM ÇIKIŞI!

Tartışmalar sürerken İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan ilginç bir çıkış geldi. Alınan seçim yenilgisinden dolayı daha önce pek çok kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bilge Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı seçimini, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik" dedi.

Bilge Yılmaz'a cevap, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimden geldi.

KAFTANCIOĞLU ÇOK KIZDI!

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilge Yılmaz'a sosyal medyadan cevap verdi. Kaftancıoğlu, "Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor. Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum" dedi.

Yaşanan menfaat kavgası, 'kumar masasının' gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Etiketler : iyi parti chp kemal kılıçdaroğlu bilge yılmaz canan kaftancıoğlu
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