İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor

Suriyeli yetkilerle görüşme için hazırlık içinde olan İYİ Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada; devletin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bir heyet hazırlandığı bildirildi. Heyetin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesi için de başvuru yapılacağı öğrenildi. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde devletin ilgili birimlerinin bilgilendirileceği kaydedildi. İYİ Parti kaynakları; terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacı sorunlarına dikkat çekerek meseleyi siyaset üstü gördüklerini bu nedenle bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu önceki gün "Genel Başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığımıza resmi yazı olarak, resmi bir yolla bildirmeye karar verdik" demişti.