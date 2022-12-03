VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
03 Aralık 2022 Cumartesi 09:40:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 09:40:00

İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor

ABONE OL

İYİ Parti, Suriyeli yetkilerle görüşme için hazırlık yapılıyor.

Suriyeli yetkilerle görüşme için hazırlık içinde olan İYİ Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada; devletin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bir heyet hazırlandığı bildirildi. Heyetin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesi için de başvuru yapılacağı öğrenildi. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde devletin ilgili birimlerinin bilgilendirileceği kaydedildi. İYİ Parti kaynakları; terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacı sorunlarına dikkat çekerek meseleyi siyaset üstü gördüklerini bu nedenle bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu önceki gün "Genel Başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığımıza resmi yazı olarak, resmi bir yolla bildirmeye karar verdik" demişti.

Etiketler : iyi parti suriyeli kürşad zorlu
Eğlence bitmedi

Eğlence bitmedi
Gelinlik dalyası

Gelinlik dalyası
Sahne ücretleri abartılıyor

Sahne ücretleri abartılıyor
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
Herkes oynuyor

Herkes oynuyor
Sabra çok ihtiyacım var

Sabra çok ihtiyacım var
Konsere vize şoku

Konsere vize şoku
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX