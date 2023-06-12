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12 Haziran 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 14:30:00

İYİ Parti kurucusu Ahat Andican partisinden istifa etti

Kaynak: TRT Haber

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Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmadığını belirterek partisinden istifa etti.

İYİ Parti kurucusu ve 27'nci dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum. Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Parti'ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir."

"MÜCADELE DEVAM ETMELİDİR"

İYİ Parti yönetimi ile uyumlu bir çalışma imkanı kalmadığını belirten Andican şunları aktardı:

"Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir."

"'PARTİSİZ MUHALEFET' SAFLARINA KATILMIŞ BULUNUYORUM"

Andican, "Partisiz Muhalefet" saflarına katıldığını şu sözlerle vurguladı:

"Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum."

Etiketler : iyi parti ahat andican istifa
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