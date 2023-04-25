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25 Nisan 2023 Salı 12:04:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:04:00

İYİ Parti kartopu gibi eriyor

Kaynak: aksam.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan zehir zemberek sözlerle kalkması, 48 saat sonra da geri dönmesinin sebebi bir türlü anlaşılamadı. Bu durumun yansıması Konya'da net olarak görüldü. İYİ Parti mitingine katılım çok düşük kaldı. Meral Akşener'in yapmak istediği siyasi manevralar, Meclis kürsüsünden kurşun atmalar kaybettiği prestiji geri getirmeye yetmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanına ABB Başkanı Yavaş'ı da alıp Konya'da miting yapacaktı. Ancak katılım öylesine azdı ki meydandan geri dönmek zorunda kaldılar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmak istediği siyasi manevralar, Meclis kürsüsünden kurşun atmalar kaybettiği prestiji geri getirmeye yetmedi.

Zira CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi teşkilatını tabanını delegelerini 10 yıl boyunca HDP'ye alıştırdı belki ama İYİ Parti bünyesine HDP enjekte etmek öyle kolay değildi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin isyanı, Aytunç Çıray gibi İYİ Parti'nin ağır toplarının barajın altında kaldık açıklamaları partideki sancılı sürecin yansımalarıydı.

Akşener ve Dervişoğlu gibi isimler masadan neden kalktıklarını açıklayabiliyordu ama neden geri oturduklarını açıklayamıyordu.

Ve yapılan her yeni açıklama durumu içinden daha da çıkılamaz hale getirdi.

Masaya ağır hasarlı dönen Akşener, şimdi tüm tuşlara basıyor. Kaza kurşunlarını oya devşirmeye çalışıyor. Milleti kendisine inandırmak için çabalıyor.

Ancak seçime 3 haftadan daha az bir süre kaldı. Artık maskeler düştü. Millet gerçekleri görüyor. Konya'da Akşener ve Yavaş'ın başına gelenlerde aslında tüm bu yaşananların sahadaki karşılığı.

Etiketler : Meral Akşener İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu Aytunç Çıray
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