İYİ Parti İzmir'de sular durulmuyor: Bezircilioğlu görevinden alındı

İYİ Parti'de İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu ile İYİ Parti Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Başkan adayı Ümit Özlale arasında tartışma yaşandığına dair haberler kamuoyunda yer almıştı.

İddialara göre Özlale'nin seçim kampanyası başta olmak üzere çeşitli nedenler ile parti merkezine Bezircilioğlu'nu şikayet ettiği ve istifa etmesini istediği kulislerde yerini almıştı.

İddiaların ardından açıklamalarda bulunan Ümit Özlale ,"Ben 'ya o, ya ben' diyerek genel başkana ya da teşkilat başkanına giderek söylemde bulunacak birisi değilimdir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerden sonra İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nu görevden aldı. Görevden alınan Bezircilioğlu'nun yönetim kurulu ve divan kurulu toplu istifa etti.