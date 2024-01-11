VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de katledilenlerin sayısı 59 bin 604'e yükseldi
İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Dezenformasyon, Küresel Riskler Raporu'nda ilk sırada yer aldı
İYİ Parti İzmir'de sular durulmuyor: Bezircilioğlu görevinden alındı
Fransa'nın Gazze'deki durumu UCM'ye taşımasını talep eden önerge Senatoya sunuldu
Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi
11 Ocak 2024 Perşembe 16:27:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 16:27:00

İYİ Parti İzmir'de sular durulmuyor: Bezircilioğlu görevinden alındı

ABONE OL

İYİ Parti'de İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez tarafından görevden alındı. İl başkanının görevden alınmasından sonra il yönetimi ve divan kurulu partiden toplu istifa etme kararı aldı.

İYİ Parti'de İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu ile İYİ Parti Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Başkan adayı Ümit Özlale arasında tartışma yaşandığına dair haberler kamuoyunda yer almıştı.

İddialara göre Özlale'nin seçim kampanyası başta olmak üzere çeşitli nedenler ile parti merkezine Bezircilioğlu'nu şikayet ettiği ve istifa etmesini istediği kulislerde yerini almıştı.

İddiaların ardından açıklamalarda bulunan Ümit Özlale ,"Ben 'ya o, ya ben' diyerek genel başkana ya da teşkilat başkanına giderek söylemde bulunacak birisi değilimdir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerden sonra İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nu görevden aldı. Görevden alınan Bezircilioğlu'nun yönetim kurulu ve divan kurulu toplu istifa etti.

Etiketler : İyi Parti Sinan Bezircilioğlu İzmir İl Başkanı istifa
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Barıştılar

Barıştılar
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX