İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek

103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray, "Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi.

Çıray'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı şu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekti:

"ALTINA İMZAMI ATIYORUM"

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.