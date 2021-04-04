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04 Nisan 2021 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 09:21:00

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum

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103 emekli amiralin yayımladığı darbe imali skandal bildiriye tepkiler çığı gibi büyürken İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.

103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray, "Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi.

Çıray'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı şu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekti:

"ALTINA İMZAMI ATIYORUM"

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

Etiketler : İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Skandal bildiriyi
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