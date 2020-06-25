25 Haziran 2020 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 09:17:00
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kükler, MHP'ye geçti
Kaynak: AA
ABONE OL
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kükler'in partilerine geçtiğini, sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurdu.
Şahin mesajında, "Kardeşimize hoş geldin diyorum." ifadesini kullandı.
- Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye sert tepki: İbret verici!
- Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı komandolar tarafından önlendi
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu istedi, İstanbul Barosu harekete geçti!
- YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
- İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti!
- FETÖ elebaşına yeni tanım! ABD 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı