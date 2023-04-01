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İYİ Parti İstanbul il binasına mermiler isabet etmişti! Şüpheli ile ilgili yeni gelişme
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01 Nisan 2023 Cumartesi 11:17:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 11:17:00

İYİ Parti İstanbul il binasına mermiler isabet etmişti! Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yeni gelişme

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi soruşturmasında gözaltına alınan bekçi adliyeye sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına saldırının şüphelisi inşaat bekçisi Melikşah E., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Etiketler : iyi parti saldırı adliye

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