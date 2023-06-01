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01 Haziran 2023 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 15:00:00

İYİ Parti Genel Sekreteri duyurdu: 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyon masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, “28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir.” dedi.

8'li koalisyon masası iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetinden sonra dağıldı. Dağılmayı İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, '28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir' sözleriyle duyurdu.

CHP ve İYİ Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyon masasına dönen Millet İttifakı, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu.

"28 MAYIS İTİBARİYLE SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir."
Etiketler : CHP İYİ Parti İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz
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