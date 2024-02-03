03 Şubat 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 11:30:00
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ablası hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
Ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cenazenin bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünde toprağa verileceğini bildirdi.
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