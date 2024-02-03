VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Akşener'in ablası hayatını kaybetti
"Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz"
Adana merkezli "Sibergöz-21" operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
Kilise saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
03 Şubat 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 11:30:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ablası hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.

Ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cenazenin bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünde toprağa verileceğini bildirdi.

Etiketler : iyi parti meral akşener abla
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX