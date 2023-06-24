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24 Haziran 2023 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 11:38:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP açıklaması: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır

Kaynak: Sabah

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi. Akşener 6'lı masaya ilişkin "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı toplandı. Tek adayın Meral Akşener olduğu kurultayda sonuç belli olsa da Akşener'in vereceği mesajlar merak konusuydu.

Millet ittifakı ve 6'lı masa'dan ayrılması beklenen Akşener kurultayda katılımcılara seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda çok sert açıklamalarda bulundu. Akşener, 6'lı masaya ithafen, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"İYİ Parti iki yumruk arasında sıkıştırılan milletimiz için bir çıkış kapısıdır

Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik o gün bugündür o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in Diyet'ine döndü bu iş."

Bana kala kala kura kaldı. Ne istiyorsunuz saygısızlar. Hesabımızı bugün ortaya koyduk yarın göreceğiz. Partimize zarar vermeye kalkışanlar hakkında gereğini bizzat ben yapacağım.

Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum

Etiketler : meral akşener iyi parti chp
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