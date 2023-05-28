İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Biz hala buradayız, meclisteyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik diyorum. Seçim sonuçlarından çıkarması gereken dersler olduğunu da hatırlatmak isterim." dedi.

Akşener, "Bugün saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, orada da bir değerlendirme yapacağız." dedi.