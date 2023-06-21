VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te korkutan patlama: 4 yaralı
Suriye rejimi Halep kırsalını bombaladı: 4 ölü, 8 yaralı
Hububat hasadı yüzde 10 seviyesinde
Sudan'da ateşkesin ardından çatışmalar şiddetlendi
Diyarbakır'da 3.5 milyon dekarda hububat hasadı başladı
İYİ Parti'de istifa... Genel Başkan Yardımcısı Keçeciler görevinden ayrıldı
21 Haziran 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 18:00:00

İYİ Parti'de istifa... Genel Başkan Yardımcısı Keçeciler görevinden ayrıldı

ABONE OL

İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, partiden istifa etti.

İYİ Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"YENİ BİR SİYASET KÜLTÜRÜNE İHTİYAÇ VAR"

Keçeciler istifa nedenine ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."

PARTİ ROZETİNİ AKŞENER TAKMIŞTI

Anavatan Partisi kurucularından, eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler'in oğlu olan Murat Keçeciler 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.

Etiketler : iyi parti istifa mehmet keçeciler
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
30. sanat yılını kutluyor

30. sanat yılını kutluyor
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX