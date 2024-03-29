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29 Mart 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 11:45:00

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Saygısızlık, ayıp

Kaynak: Star.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbullular çok şanslı. 2 kişiyle yarış var" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, "İmamoğlu'nun sözleri saygısızlık, ayıp. İnsanlar nasıl bir geçmişten geldiklerini unutmamalı. Bir insanı iki şey mahveder: Aşırı özgüven ve akabinde gelmiş kibir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, tv100'e konuk oldu.

Kavuncu, "Rakibiniz Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. "İstanbullular çok şanslı. 2 kişiyle yarış var" dedi. 52 adayın yarıştığı bir İstanbul yarışından bahsediyoruz. 2 kişiyle yarışıyor İstanbullular sözüne ne dersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: Ekrem İmamoğlu'nun sözleri saygısızlık, ayıp. İnsanlar nasıl bir geçmişten geldiklerini unutmamalı. Bir insanı iki şey mahveder: Aşırı özgüven ve akabinde gelmiş kibir. Ben bu sözü çok yakışıksız ve ağır buldum. Bu söz hiç katılamayacağım ve kınayacağım bir tabir.

Buğra Kavuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Birilerinin yaptıklarına güvendik. Böyle konforlu bir hayat olamaz. Hep alkışlanalım, hep biz olmaz. Ben size 2-3 tane olay anlatayım. Dersiniz ki sizin partinize operasyon yapılmış. Bir değil iki değil Belediye Meclis Üyeleri listeleri teslim edilmeden önce İlçe başkanı istifa ediyor. 2 tane İlçe Başkanı var, Belediye Meclis Üyeleri var. Hepsi değil ama bir kısmı CHP'nin Belediye Meclis Üyeleri listelerinden çıktılar. Bir kısmı Sayın İmamoğlu nereye gidiyorsa her mitinginde onunla beraber koşturuyorlar.

Etiketler : iyi parti buğra kavuncu ekrem imamoğlu
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