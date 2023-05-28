İttifak liderleri nerede oy kullanacak?

İttifak liderleri nerede oy kullanacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50 artı 1 oy alamaması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tura kaldı.

Kritik seçimlerine sayılı saatler kala liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.