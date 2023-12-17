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17 Aralık 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 10:30:00

'İttifak' diyenin İP'ini kesiyorlar! İşbirliği dedi, adaylık gitti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İP Genel Başkanı Akşener'in Ortahisar Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Ayhan Pala, ‘işbirliği şart' paylaşımı sonrası özür dileyerek adaylıktan alındı.

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Aralık'ta gittiği Trabzon'da partisinin büyükşehir belediyesi ve kesinleşen ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı için Ayhan Pala'yı belirlediklerini duyurdu. Seçim çalışmalarına başlayan Pala, sosyal medya hesabından 'İşbirliği şart' yazılı paylaşımda bulundu. Pala'nın paylaşımı, CHP ile ittifak çağrısı olarak algılanması, partide tepkilere yol açtı. Bunun üzerine İP Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, Pala'nın adaylığının iptal edildiğini açıklayarak, "Vermiş olduğumuz yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz" dedi.

'HEDEFE ULAŞAMAYIZ'

Adaylıktan çekildiğini duyuran Pala da, "Aynı hedefe yürürken, ayrı yolların kullanılma düşüncesi hedefe ulaşılmasında amacı gerçekleştiremeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bunda ısrarcı olmak Trabzon'a ve Ortahisar'a bir şey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MERKEZDEN ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İP Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de partisinden istifa ettiğini bildirdi. Sevinç, "Merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı istifa etmiş bulunmaktayım" dedi,

DİYARBAKIR TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ

İP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifasının ardından partinin Diyarbakır teşkilatında da deprem yaşandı. İP Diyarbakır İl Başkanı ve Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı 12 bin 750 partili istifa ettiklerini duyurdu.

Etiketler : iyi parti meral akşener ayhan pala
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