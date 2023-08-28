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28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50:00

İTO Başkanı Avdagiç'in annesi vefat etti

Kaynak: AA

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç'in bu sabaha karşı vefat ettiği bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç'in (93) bu sabaha karşı vefat ettiği bildirildi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 1930 yılında Hersek-Trebinye'de doğan Suada Avdagiç, gençliğinde Aliya İzetbegoviç'in liderliğinde kurulan "Mladi Muslimani"ye (Müslüman Gençler Kulübü) katılmış, bu sebeple 18 ay hapis yatmıştı. Lise eğitimi sonrası tıp fakültesine kaydolan Suada Avdagiç, Tito rejiminin baskısıyla fakülte değiştirip hukuk okumuştu.

Bosnalı lider Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Mladi Müslimani'nin kendisi gibi üyesi olan Eşref Avdagiç ile 1955'te evlenen Suada Avdagiç ve ailesi, komünist yönetimin baskılarından dolayı Yugoslavya'yı terk ederek önce Almanya'ya ardından Türkiye'ye gelmişlerdi. Suada ve Eşref Avdagiç çiftinin bu evlilikten Şekib ve Halid adında iki erkek ve Fatma adında da bir kız çocuğu doğmuştu.

Şekib Avdagiç'in babası, Suada Avdagiç'in eşi Eşref Avdagiç ise 1984 yılında vefat etmişti.

Suada Avdagiç'in cenazesi, yarın Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Etiketler : istanbul ticaret odası şekib avdagiç suada avdagiç
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