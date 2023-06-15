Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Musul sorumlularından Jamal İsmael Ahmad Almad geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalandı. Terör şüphelisi sorgusunda itirafçı oldu ve örgütün iç yüzünü anlattı. TRT Haber'in aktardığına göre örgütün dediklerini yapmayan imamların ortadan kaybolduğunu söyleyen Almad, "Ben camide imam olarak görevliyken bin kişilik cemaatim vardı. DEAŞ terör örgütü bana gelip hutbelerde onların istediklerini anlatmamı istedi. Onların dediklerini yapmayan cami imamları ortadan kayboldu. Bence öldürüldüler. Bana da aylık 700 dolar verdiler" dedi.

Sözde sorumlu örgütün camilerdeki ayetleri söküp kendi yazdıkları şeyleri astığını, eleman temini için de kadıları kullandığını söyledi. Almad, örgütün eğitimleriyle ilgili bilgiler de paylaştı. Eğitim sırasında bombalı saldırılardan korunmak için yer altında alanlar oluşturulduğunu, saldırı almayacağını bildikleri kiliseleri seçtiklerini iddia etti.