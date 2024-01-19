İtfaiyenin dalgıçları göreve hazır

Muhtemel boğulma veya benzeri su kazalarına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiyecilerden oluşan dalgıç ekibi, vatandaşların en zor anlarında yardımlarına koşuyor.

Her an göreve hazır olmak için eğitim dalışı faaliyetlerini sürdüren itfaiyeci dalgıçlar, havuz çalışmalarıyla kondisyon depoluyor.

Ayrıca kuru tip elbise tabir edilen özel kıyafetlerle de açık deniz dalışlarını sürdürüyorlar.