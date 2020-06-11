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11 Haziran 2020 Perşembe 08:20:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 08:25:00

İtalyan komutana Türkiye şoku: Gemi Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altında

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Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi Yunanistan'a ait savaş gemisi tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki “Akdeniz” gerilimi sahaya yansıdı.

CNN Greece’in haberine göre, dün Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi, AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı “İrini” operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi.

Milliyetin haberine göre, Operasyonu yöneten İtalyan komutan, Yunanistan’a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı “Çirkin” isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye Türk Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, “Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır” anonsu geçildi.

Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya’ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HADDİNİ BİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un, “Türkiye ile çatışmaya hazırız” sözlerine, “Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir” diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan’ın bu açıklamalarını, “Erdoğan, Yunanistan’a meydan okudu” başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

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