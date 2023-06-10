Fransa'nın Sete Limanı'na gitmek üzere Yalova'dan ayrıldıktan sonra 15 kaçak göçmenin tespit edildiği Galata Seaways adlı Türk gemisine İtalya'nın Napoli kentinde özel kuvvetler birimi tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sona erdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geminin kurtarıldığını duyurdu. Bakan Crosetto paylaşımında, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco taburu mensupları, polisleri, mali polisleri harika bir iş birliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

2'Sİ KADIN 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"



İtalyan haber ajansı ANSA ise özel kuvvetlerin ardından gemiye giren polislerin tercüman aracılığıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini tespit ettiğini aktardı. Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak göçmenin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlerin emniyete götürüldüğü, olayla ilgili Napoli Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi. Savcıların olayın nasıl gerçekleştiğini, gemi kaçırma olayına hangilerinin karıştığını, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalıştığı vurgulandı. Ayrıca gemide yapılan incelemelerde iki bıçak ve bir kesici alet bulunduğu, bunların gemiye al koyulması amacıyla kullanılmış olabilecekleri belirtildi.

İTALYA'YA YÖNLENDİRİLMİŞTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan ayrılarak Fransa'nın Sete Limanı'na doğru seyir halinde olan Türk gemisinde elinde kesici aletler bulunan 15 kaçak göçmen tespit edilmiş, gemi personeli kendilerini kilitleyerek korumaya almıştı. Gemi kaptanı ve şirket yetkilileri ile yapılan değerlendirme neticesinde MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçilmiş, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru geminin seyrine karar verilmişti. İtalya'ya varan gemiye özel kuvvetler birimi tarafından akşam saatlerinde operasyon düzenlenmiş, iki donanma helikopteri ile gemiye çıkartma yapılmıştı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto gemide kontrolün ele geçirildiğini, operasyonun devam ettiğini açıklamıştı.