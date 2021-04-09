  • BIST
    1416.55
  • Dolar
    8,1659
  • Euro
    9,7120
  • Altın
    459,1950
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
"Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni: Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Bahar alerjisi olanların virüse riski fazla
Doğum esnasında kanser bulaşabilir
Pandemi diş sıkma oranı arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Nisan
Brezilya'da acı rekor! 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
'İtalya Başbakanı'n hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'
ABD, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyor
Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Vaka sayısında rekor: 56 bine yaklaştı
10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebi
Türk Polis Teşkilatı 'Atak'a geçti
Gaziantep evinde rahat kazandı
Şehitlerimizi uğurladık
Bakan Karaismailoğlu: Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam meblağı 1 trilyon 555 milyon li...
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak Körfez'de ve Ortadoğu'daki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız o...
09 Nisan 2021 Cuma 08:18:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 08:18:00

İtalya Başbakanı'nın hadsiz sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü... "Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüdü. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, skandal ifadeler nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu duruma ilişkin "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'ye, "göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasının beklendiğinin" vurgulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Başkan Erdoğan hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'nin bu akşam derhal bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi Gaiani'ye, göreve atamayla gelmiş Draghi'nin, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştırılamayan "bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması"nın beklendiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesine yer verdi.

ADALET BAKANI GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Fransızca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın."

İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşıladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."
Etiketler : AB İTALYA DİKDATÖR DİŞİŞLERİ
LOPEZ'e benzememek için çabalıyor

LOPEZ'e benzememek için çabalıyor
Ne zaman gazeteci oldunuz?

Ne zaman gazeteci oldunuz?
Cimri değil tutumluyum

Cimri değil tutumluyum
6 yıl sonra albüm geliyor

6 yıl sonra albüm geliyor
Kilo stresine girmeyecek

Kilo stresine girmeyecek
Setten dönüyorum

Setten dönüyorum
Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim

Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER