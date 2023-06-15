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İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı
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15 Haziran 2023 Perşembe 14:58:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 14:58:00

İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı

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Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösteri nedeniyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Zürih'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan dışişleri bakanlığı isviçre ankara büyükelçisi
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