İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösteri nedeniyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Zürih'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi.
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