VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler, Yunan mevkiadaşı ile görüştü
Bakan Tunç'tan Zürih'teki provokasyonlara kınama
Trump Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti
Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor... 2 bin 500 prefabrik ev yapıldı
Bakan Güler, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama
15 Haziran 2023 Perşembe 19:52:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 19:52:00

İsviçre'deki alçak provokasyona sert kınama... "Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez"

ABONE OL

İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlerini sert bir dilde kınadı. Yapılan açıklamada, "İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığını açıkladı.

"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir.

Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."

Etiketler : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BAŞKAN ERDOĞAN İSVİÇRE
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
Şalvarlı ‘Ömer'

Şalvarlı ‘Ömer'
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX