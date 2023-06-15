İsviçre'deki alçak provokasyona sert kınama... "Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez"

İsviçre'deki alçak provokasyona sert kınama... "Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez"

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığını açıkladı.

"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir.

Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."