İsviçre'deki alçak provokasyona sert kınama... "Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez"
İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlerini sert bir dilde kınadı. Yapılan açıklamada, "İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığını açıkladı.
"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz.
Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.
İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir.
Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."
İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 15, 2023
Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi...
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