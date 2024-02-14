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14 Şubat 2024 Çarşamba 23:01:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 23:01:00

İsveç'ten Türkiye ve F-16 mesajı: "Yerine getireceğiz"

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Üçlü Muhtıra'da yer alan terörle mücadeleye ilişkin taahhütlerini yerine getireceğini belirterek, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin soruya Billström, "Elbette NATO ittifakını güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanır." dedi.

Billström, Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NATO mutabakatı çerçevesinde İsveç'in terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin soruya yanıt veren Billström, Vilnius'taki NATO zirvesinde yapılan mutabakat sonucunda, İsveç'in Türkiye ile güvenlik anlaşmasına imza atması konusunda anlaştığını hatırlattı.

Billström, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz. Zaten iletişim halindeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü dile getiren Billström, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız. Madrid'deki NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında oluşturulan kalıcı ortak mekanizmayı da sürdüreceğiz. Bu mekanizma kalıcı olduğu için sağlam kalacaktır." diye konuştu.

Billström, bu işbirliğini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, "Terörle mücadelede bu kadar yakın bir işbirliğinin gelecekte hem Türkiye hem de İsveç açısından iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin soruya Billström, "Elbette NATO ittifakını güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanır. Türk Hava Kuvvetlerinin geliştirilmesi de elbette bu yönde atılmış bir adımdır." diye konuştu.

"MACARİSTAN PARLAMENTOSUNUN DA BUNU YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Billström, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan ile görüşmelere de değinerek, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiğini hatırlattı. Billström, "Macaristan parlamentosunun da bunu yapmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye dahil bu adımları atan tüm üye devletlerin desteğini hissettiklerini belirten Billström, "teşkilatın yeni bir üyesi olarak memnuniyetle karşılandıklarını" dile getirdi.

Bakan Billström, "İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile (Macaristan) Başbakan Orban arasında bir mektup alışverişi oldu, bu konuda sonuç ne olacak, göreceğiz." diye konuştu.

Etiketler : isveç nato türkiye terörle mücadele
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