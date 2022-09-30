30 Eylül 2022 Cuma 15:03:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 15:23:00
İsveç'ten flaş Türkiye adımı! Silah ambargosunu kaldırdı
İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.
İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı.
İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.
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