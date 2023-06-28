İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

NATO İÇİN TÜRKİYE'NİN ONAYINA İHTİYAÇLARI VAR

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yapıyor.