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28 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00

İsveç'ten bayramda provokasyona izin! Cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik

Kaynak: 24 TV

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İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

NATO İÇİN TÜRKİYE'NİN ONAYINA İHTİYAÇLARI VAR

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : İsveç polisi Başkent Stokholm Kur'an-ı Kerim yakma eylemi
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