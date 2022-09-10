İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Kaynak: AA
İsveç Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.
Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.
Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
- Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul'da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
- Kurtulmuş: Adama sormazlar mı Atatürk Osmanlı subayı değil miydi?
- Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi
- İsveç'te YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
- İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişi etkilendi