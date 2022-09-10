İsveç'te YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

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10 Eylül 2022 Cumartesi 16:58:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 17:57:00

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Kaynak: AA

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İsveç Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Etiketler : isveç ypgpkk abdullah öcalan
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