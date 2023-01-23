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23 Ocak 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 17:30:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar yurt genelinde sürüyor

Kaynak: AA

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına meydanlarda ve camilerde toplanan vatandaşların tepkisi sürüyor.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Afyonkarahisar'da tepki gösterildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Milli İrade Platformunun öncülüğünde Zafer Meydanı'nda toplananlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Toplumsal yaşamın gereği olarak herkesin ve her kurumun özgürlük alanını belirlerken ötekinin hukukunu koruma zarureti olduğunu ifade eden, Çınar, "Ancak gelin görün ki kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Kur'an'ın kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz." dedi.

Çınar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini önceki provokosyonların bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Kutsala saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu bildiklerini anlatan Çınar, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimize izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua edildi ve topluluktakiler sloganlar attı.

Sivas

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, ellerinde Türk bayrağı taşıyan çok sayıda kişi slogan atarak Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Efe Zileli, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'i bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülmeyeceğini vurgulayan Zileli, "Aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz." dedi.

Zileli, İsveç makamlarının, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine izin vermesini lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşın katıldığı program dua edilmesiyle sona erdi.

Etiketler : isveç kuranı kerim protesto
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