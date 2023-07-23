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23 Temmuz 2023 Pazar 17:17:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 17:17:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı düzenlendi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına" saygı programı düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına" saygı programı yapıldı.

AA'da yer verilen habere göre, İsveç'teki Irak Toplum Merkezinin organize ettiği programda, "Irak ilelebet yaşayacak", "Kur'an-ı Kerim ilelebet yaşayacak" sloganı atıldı.

Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e hakaret edilen alanda düzenlenen eylemde, Kur'an okundu ve topluca namaz kılındı.

Irak Toplum Merkezi Başkanı Ammar Mohammad Ali Omran, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim başta tüm kutsal kitapların yakılmasının İsveç ve Danimarka'da yasaklanmasını istedi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra bütün dünyadan tepkiler geldiğini vurgulayan Omran, "İslam dünyasını ayağa kaldıran bu çirkin olayların son bulmasını ve bunlara izin verilmemesini talep ediyoruz. Demokratik ülkelerde bunun yapılması doğru değil, bu provokasyonların nefret suçuna girmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Etiketler : Stockholm Kuran-ı Kerim saygı programı İsveç program düzenleme
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